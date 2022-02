Brignone | chance gigante Curling | è semifinale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brignone chance

Quotidiano.net

E' Federical'azzurra più attesa, con le tre vittorie in superG in stagione, di cui l'ultima a Garmisch il 30 gennaio. Fede ha vinto la Coppa generale nel 2020 ma anche la coppetta di ......per difendere la medaglia d'oro conquistata in Discesa Libera alle Olimpiadi del 2018 e dovrebbe anche giocarsi le suenel SuperG che vedrà in lizza per la vittoria anche Federica(...Stanotte, poi, scatta l’ora dello slalom gigante femminile (prima manche alle 3.15, seconda alle 6.45). E’ Federica Brignone l’azzurra più attesa, con le tre vittorie in superG in stagione, di cui ...A Federica Brignone è riuscito meno spesso in passato ... (tre successi quest’anno in Coppa e leadership della disciplina) ha molte più chance nell’appuntamento dell’11 febbraio e forse anche nella ...