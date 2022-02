Ucraina: intelligence russa sospettata di un cyberattacco (Di sabato 5 febbraio 2022) Crescono le tensioni tra la Russia e l’Ucraina. L’intelligence russa è sospettata di un cyberattacco contro diverse organizzazioni in Ucraina, tra cui “un ente governativo dell’Ucraina occidentale”. Secondo gli analisti, ad aver compiuto l’attacco è un gruppo di hacker chiamato “Gameredon” che, secondo i servizi si sicurezza ucraini, sono legati all’FSB. intelligence russa sospettata di Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Crescono le tensioni tra la Russia e l’. L’di uncontro diverse organizzazioni in, tra cui “un ente governativo dell’occidentale”. Secondo gli analisti, ad aver compiuto l’attacco è un gruppo di hacker chiamato “Gameredon” che, secondo i servizi si sicurezza ucraini, sono legati all’FSB.di

Advertising

Billa42_ : Ucraina: intelligence russa sospettata di un cyberattacco - ferant210396 : Putin sarebbe pronto a usare un video fake come pretesto per invadere l’Ucraina. Scenario da colossal di spionaggio… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Secondo intelligence #USA: La #Russia vuol usare un video falso, in cui si mostrano az… - andrewpasq : RT @ilpost: L'intelligence statunitense sostiene che la #Russia starebbe creando un video falso da usare come pretesto per giustificare l’i… - 5y82C : UCRAINA :La comunità dell'intelligence è nella isteria del business......P???? non è stupido????????????????????… -