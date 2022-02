Speed skating | Francesca Lollobrigida | non finisce qui! Ancora due gare per giocarsi una medaglia!

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Un capolavoro, per me vale come un oro. In questa gara c’è dentro tutto: c’è stato un momento in una curva in cui mi sono passati in mente mio marito, la mia famiglia, la mia squadra. Adesso hanno gioito ma prima hanno sofferto insieme a me, da quando ho iniziato con un percorso non sempre in pianura, anzi in salita. Ora mi viene da sorridere e non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico questo argento a mio marito, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno supportato. Spero di portare questo risultato come esempio della strada che c’è da affrontare per ottenere dei risultati come questo alle Olimpiadi”. Con queste paroleha commentato la realizzazione di un sogno: la conquista di una medaglia olimpica. E’ la nativa di Frascati a regalare il primo podio alla spedizione nostrana a Pechino 2022, un argento nei 3000 ...

La prima medaglia dell'Italia Team ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 arriva dalla pista lunga è l'argento di Francesca Lollobrigida al NationalOval. Per l'azzurra, alla terza ...I Giochi Olimpici di Pechino 2022 iniziano col botto per l' Italia che vede subito una medaglia. Per Francesca Lollobrigida è argento nello3000 metri . L'atleta ha vinto dunque la prima medaglia per i colori azzurri nel pattinaggio di velocità. Splendida gara dell'azzurra che ha conquistato il secondo metallo più pregiato ...