Serie A 2021/2022, ventiquattresima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Un turno interessantissimo con gli occhi puntati sul derby della Madonnina tra Inter e Milan. Ma c’è anche Fiorentina-Lazio, così come Juventus-Verona e Venezia-Napoli domenica. Inoltre, Roma-Genoa è la sfida che apre il turno, mentre l’Atalanta attende il Cagliari. Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti. Sabato 5 febbraio 2022 ore 15 Roma-Genoa su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Riccardo Montolivo ore 18 Inter-Milan su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 20.45 Fiorentina-Lazio su Dazn Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Dario ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ile isue Sky delladi. Un turno interessantissimo con gli occhi puntati sul derby della Madonnina tra Inter e Milan. Ma c’è anche Fiorentina-Lazio, così come Juventus-Verona e Venezia-Napoli domenica. Inoltre, Roma-Genoa è la sfida che apre il turno, mentre l’Atalanta attende il Cagliari. Di seguito lazione completa sulle due emittenti. Sabato 5 febbraioore 15 Roma-Genoa suTelecronaca: Stefano Borghi e Riccardo Montolivo ore 18 Inter-Milan suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 20.45 Fiorentina-Lazio suTelecronaca: Gabriele Giustiniani e Dario ...

