Paratici potrebbe andare via dal Tottenham: lo vogliono in Francia! (Di sabato 5 febbraio 2022) Paratici, ex Ds della Juventus e ora in forza al Tottenham potrebbe presto cambiare nuovamente società. Arrivato in Inghilterra in estate, gli ultimi colpi di mercato sono arrivati in questa sessione invernale. Acquisti arrivati proprio dalla sua ex Juventus: Kulusevski e Bentancur. Kulusevski-Bentancur La sua avventura londinese potrebbe però essere già arrivata al termine, secondo alcune indiscrezioni un club francese sarebbe sulle sue tracce e starebbe tentando il dirigente. Il PSG infatti, non è sicuro della permanenza di Leonardo e se in estate la posizione dovesse rimanere scoperta i contatti con il ds italiano sarebbero già avviati.

