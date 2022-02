Olimpiadi Pechino | Francesca Lollobrigida argento nel pattinaggio velocità ' Un medaglia che vale oro'

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - amnestyitalia : Quelle di Pechino, sono le prime Olimpiadi che si svolgeranno interamente su neve artificiale. Neve che le autorità… - Coninews : Stesso stadio, stessa magia a cinque cerchi. ??? Tra poco al National Stadium di Pechino, già teatro 14 anni fa del… - dariodigennaro : RT @RaiPlay: ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? GRANDE FRANCESCA! Prima medaglia Azzurra a #Beijing2022: è di Francesca Lollobrigida nello #SpeedSkating… - infoitsport : Olimpiadi invernali Pechino 2022, Lollobrigida argento nei 3000 metri speed skating -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Cosi' Francesca Lollobrigida (nipote della grandissima attrice italiana Gina Lollobrigida ) ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri alledi2022 . 'E' ...L'azzurra Francesca Lollobrigida regala il primo podio all'Italia ai Giochi olimpici invernali di2022. La 31enne campionessa italiana ha conquistato la medaglia d'argento nel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili . Per l'azzurra, alla terza partecipazione olimpica, e bronzo ...Curioso affare politico: nella strumentalizzazione che la Grande Diplomazia cerca di fare delle Olimpiadi (che alla fine sportivamente ... come del resto a Pechino sarà la neve. Non è città nota per ...Lollobrigida d’argento. E’ già arrivata la prima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il merito è tutto di Francesca Lollobrigida, che ha conquis ...