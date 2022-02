LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la firma di Matteo Moschetti in volata! Quarto Viviani! (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Torna un italiano a vincere alla Volta a la Comunitat Valenciana: non accadeva dal 2019 con Matteo Trentin. 17.23 Questa la classifica di tappa: 1 Moschetti Matteo Trek – Segafredo 4:32:17 2 PEÑALVER Manuel Burgos-BH ,, 3 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,4 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers ,, 5 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team ,, 6 ANIO?KOWSKI Stanis?aw Bingoal Pauwels Sauces WB ,, 7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates ,, 8 DUPONT Timothy Bingoal Pauwels Sauces WB ,, 9 MOHORI? Matej Bahrain – Victorious ,,10 MOZZATO Luca B&B Hotels – KTM ,, 11 WELTEN Bram Groupama – FDJ ,,12 CANOLA Marco Gazprom – RusVelo ,, 13 RIABUSHENKO Alexandr Astana Qazaqstan ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Torna un italiano a vincere allaa la: non accadeva dal 2019 conTrentin. 17.23 Questa la classifica di: 1Trek – Segafredo 4:32:17 2 PEÑALVER Manuel Burgos-BH ,, 3 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,4 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers ,, 5 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team ,, 6 ANIO?KOWSKI Stanis?aw Bingoal Pauwels Sauces WB ,, 7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates ,, 8 DUPONT Timothy Bingoal Pauwels Sauces WB ,, 9 MOHORI? Matej Bahrain – Victorious ,,10 MOZZATO Luca B&B Hotels – KTM ,, 11 WELTEN Bram Groupama – FDJ ,,12 CANOLA Marco Gazprom – RusVelo ,, 13 RIABUSHENKO Alexandr Astana Qazaqstan ...

Advertising

fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - rtl1025 : ?? 'Radio Esercito è presente a #Sanremo per la prima volta, trasmettiamo da Casa Sanremo. Abbiamo l'opportunità di… - umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - siamo_la_Roma : #Mourinho: 'Oggi, forse per la prima volta, vedevo la panchina ed ero ottimista. Avevamo tante soluzioni per cambia… - zazoomblog : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto e sprint in vista! - #Volta… -