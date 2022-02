Juventus | Allegri | cerchiamo di finire fra le prime quattro | non responsabilizziamo troppo Vlahovic

Advertising

Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. Juventus-Verona, Allegri: 'Il tridente è sostenibile solo se corrono tutti' #Juventus, #Allegri: 'Ringrazio la società, ha fatto un ottimo lavoro' #JuventusVerona, #Allegri: '#Vlahovic già pronto, mi ha stupito. #Zaniolo? Il mercato è appena finito, siete incred…

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

spiega l'addio di Ramsey " Vlahovic è un ragazzo sveglio e intelligente, che ha voglia di migliorarsi. Per lui è un grande salto, alla Juve ci sono pressioni diverse ma ha grande voglia di ......mano al portafoglio per rinnovare adeguatamente la rosa a disposizione di Massimiliano. ... Calciomercato, a Barcellona sicuri: Dembele ha già l'accordo Ousmane Dembele © LaPresseCome ...Si sta parlando molto anche in questo periodo dei possibili movimenti di calciomercato in casa Juventus in vista della prossima estate ... un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano ...Zakaria è bravo, un ottimo centrocampista. Vedremo se domani li farò giocare”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul mercato bianconero, alla vigilia del match di ...