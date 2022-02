“Come stanno Lozano e Ounas?”: la rivelazione di Spalletti (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle condizioni di Lozano e Ounas, entrambi costretti ai box per infortunio. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Lozano Napoli infortunio Spalletti, le parole su Lozano e Ounas “Lozano e Ounas Come stanno? Per quanto riguarda Lozano stiamo valutando le tempistiche per farlo rientrare, bisogna fare degli accertamenti. Ounas si sta allenando, la prossima settimana può rientrare con noi”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle condizioni di, entrambi costretti ai box per infortunio. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Napoli infortunio, le parole su? Per quanto riguardastiamo valutando le tempistiche per farlo rientrare, bisogna fare degli accertamenti.si sta allenando, la prossima settimana può rientrare con noi”.

