Centrodestra, Mastella: “Salvini un ciarlatano, con lui si perde” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La capacità di Salvini l’abbiamo vista alla prova del Quirinale: un disastro. Un ciarlatano che ha portato la Lega ad una umiliante Caporetto. Io non voglio rifare il Centrodestra, peraltro con lui sarebbe destinato ad un’altra sconfitta. Come nelle vecchie pubblicità: con Salvini si perde. Non ci vuole la zingara per indovinare”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “Il Centro è cosa diversa, che Bossi rispettava, ma era un leader, lui fa finta di irridere il ritorno di questa area politica. Il Centro ringrazia Salvini… solo grazie alla sua incapacità, la gente si sta rendendo conto di quale sarebbe il disastro annunciato per l’Italia con la sua guida. Grazie Salvini, continua così. Quanto a Renzi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La capacità dil’abbiamo vista alla prova del Quirinale: un disastro. Unche ha portato la Lega ad una umiliante Caporetto. Io non voglio rifare il, peraltro con lui sarebbe destinato ad un’altra sconfitta. Come nelle vecchie pubblicità: consi. Non ci vuole la zingara per indovinare”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Benevento, Clemente. “Il Centro è cosa diversa, che Bossi rispettava, ma era un leader, lui fa finta di irridere il ritorno di questa area politica. Il Centro ringrazia… solo grazie alla sua incapacità, la gente si sta rendendo conto di quale sarebbe il disastro annunciato per l’Italia con la sua guida. Grazie, continua così. Quanto a Renzi ha ...

