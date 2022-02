Box allagato e carne da buttare via | il macellaio del Mercato delle erbe ora denuncia il Comune

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Box allagato

corriereadriatico.it

Deterioramenti erano stati ravvisati anche nei confronti delche tuttora ospita l'attività. Il commerciante aveva dovuto fare i conti con i danni dopo la pioggia notturna che si era abbattuta ...... il lungomare Spagnola è rimasto completamente, recando notevoli difficoltà per chi in ... Palermo - Strade,e cantine allagati, il sottopasso di via Belgio chiuso al traffico per diverse ...La causa è stata intentata perché il box in concessione dal 2013 sarebbe stato «letteralmente allagato a causa delle piogge notturne, le quali avrebbero procurato danni al manufatto, nonché alle merci ...