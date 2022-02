Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DIANCHE SULLE CONSOLARI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO I RALLENTAMENTI IN USCITA DA FIORENTINI AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI INTERESSANO LA NOMENTANA DAL RACCORDO A COLLEVERDE E IN LOCALITA’ TOR LUPARA, IN ...