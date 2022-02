Serie A, Napoli-Inter: vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha annunciato come la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Inter ai residenti in Lombardia. Ecco le sue parole: “Vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio 2022 per l’incontro di calcio Napoli-Inter, in programma sabato 12 febbraio allo Stadio D.A. Maradona di Napoli, che ha evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoSerie, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018, ha adottato la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Claudio Palomba, prefetto di, ha annunciato come ladeiper il match traaiin. Ecco le sue parole: “Vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio 2022 per l’incontro di calcio, in programma sabato 12 febbraio allo Stadio D.A. Maradona di, che ha evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifo, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018, ha adottato la prescrizione del divieto didei tagliandi ainella ...

