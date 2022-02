Roma, dubbi sul rinnovo dell’attaccante! (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attaccante della Roma Henry Mkhitaryan andrà in scadenza con i giallorossi nel corso della prossima estate, ma al momento il suo futuro è tutt’altro che definito. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche a causa delle condizioni fisiche non certo ottimali del suo agente Mino Raiola, le parti non si sarebbero ancora mai sedute attorno ad un tavolo per discutere di un eventuale prolungamento del contratto. mkhitaryan Roma rinnovoIl calciatore armeno, attualmente, guadagna circa 3 milioni a stagione all’età di 33 anni. I dubbi intorno al suo futuro sono molti e la società, guidata dal direttore sportivo Thiago Pinto, proverà a risolverli in questi ultimi mesi. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attaccante dellaHenry Mkhitaryan andrà in scadenza con i giallorossi nel corso della prossima estate, ma al momento il suo futuro è tutt’altro che definito. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche a causa delle condizioni fisiche non certo ottimali del suo agente Mino Raiola, le parti non si sarebbero ancora mai sedute attorno ad un tavolo per discutere di un eventuale prolungamento del contratto. mkhitaryanIl calciatore armeno, attualmente, guadagna circa 3 milioni a stagione all’età di 33 anni. Iintorno al suo futuro sono molti e la società, guidata dal direttore sportivo Thiago Pinto, proverà a risolverli in questi ultimi mesi.

Advertising

carlottrash : @Ilsuperbo89 Ora ha dei dubbi su Delia dopo le urla della regina di Roma sul televoto truccato ?? - AngeloniLina : RT @il_cappellini: Per i pochi che ancora avessero dubbi sulle idee della ex sindaca di Roma: nella chat M5S Raggi benedice la fronda No va… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ???? La conferenza stampa di #Blessin, allenatore del #Genoa, è stata focalizzata sulla partita contro la Roma e sui dub… - persemprecalcio : ???? La conferenza stampa di #Blessin, allenatore del #Genoa, è stata focalizzata sulla partita contro la Roma e sui… - bu0naluna : io non avevo dubbi che la farfalla messa a roma ci avrebbe messo di più ad essere recuperata, noi viviamo in chill e non ci piace correre?? -