Pfizer, incassi da capogiro con i vaccini ma nel sito di Catania arrivano 130 licenziamenti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il gruppo farmaceutico Pfizer ha presentato ai sindacato un piano di 130 esuberi nello stabilimento di Catania. “A fine febbraio non verrà rinnovato il contratto a 50 dipendenti di Ramstad, che di fatto lavorano per Pfizer oltre al congelamento di altre 60 posizioni in attesa dell’arrivo di un nuovo macchinario in seguito al quale le unità verranno ridotte a 30” hanno reso noto Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, dopo un incontro con l’azienda. I sindacati hanno annunciato che “da oggi partiranno iniziative e mobilitazioni in vista dello sciopero del prossimo 4 marzo”. Lo stabilimento di Catania è specializzato nella produzione di antibiotici parenterali di prima linea per uso ospedaliero, penicillinici e non penicillinici L’annuncio degli esuberi giunge mentre il gruppo sta macinando miliardi di ricavi e utili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il gruppo farmaceuticoha presentato ai sindacato un piano di 130 esuberi nello stabilimento di. “A fine febbraio non verrà rinnovato il contratto a 50 dipendenti di Ramstad, che di fatto lavorano peroltre al congelamento di altre 60 posizioni in attesa dell’arrivo di un nuovo macchinario in seguito al quale le unità verranno ridotte a 30” hanno reso noto Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, dopo un incontro con l’azienda. I sindacati hanno annunciato che “da oggi partiranno iniziative e mobilitazioni in vista dello sciopero del prossimo 4 marzo”. Lo stabilimento diè specializzato nella produzione di antibiotici parenterali di prima linea per uso ospedaliero, penicillinici e non penicillinici L’annuncio degli esuberi giunge mentre il gruppo sta macinando miliardi di ricavi e utili ...

Advertising

fattoquotidiano : Pfizer, incassi da capogiro con i vaccini ma nel sito di Catania arrivano 130 licenziamenti - ShedevilDevil : (Faucino è preoccupato. Sia mai che la sua amata Pfizer, incassi meno del previsto se declassiamo il tutto come inf… - cittadini_di_B : Sicuramente anche in questo caso Pfizer potrebbe pagare (eventuali) sanzioni nettamente inferiori agli incassi. Pu… - GiuseppeCrisaf1 : #Pfizer si accorge che gli incassi per il vaccino stanno diminuendo e tira fuori la pillola rossa… altra sperimentazione altra corsa … -