MotoGP 2022 | presentazione Suzuki | operazione rilancio

La Suzuki ha deluso nella MotoGP 2021, ma fin dalla presentazione ha ribadito di voler riscattarsi nel 2022. Ed è proprio la presentazione della squadra di Hamamatsu la notizia di oggi. Con la consueta cerimonia in streaming, Joan Mir e Alex Rins hanno tolto i veli alle GSX-RR in configurazione 2022. La presentazione ha visto protagonisti i due rider, nonché i due project leader Shinichi Sahara e Ken Kawauchi, che anche quest'anno faranno il tandem per sostituire la figura di Davide Brivio. Presente anche il collaudatore Sylvain Guintoli, reduce dallo Shakedown di Sepang.

