Mio marito è pesante e non lo sopporto più

Io me li ricordo ancora quei tempi neanche troppo lontani quando il cuore batteva all'unisono, quando la quotidianità condivisa era tutta rose e fiori e quando, con entusiasmo, raccontavo alle mie amiche di sempre di aver trovato l'uomo giusto. Perché, udite udite, non aveva difetti, o almeno quelli che aveva mi sembravano di poco conto. La sensazione di vivere un sogno era reale, soprattutto perché non c'erano quelle futili discussioni a caratterizzare la nostra quotidianità. Poi è arrivato il matrimonio, i figli ed quelle abitudini così monotone ma confortanti nelle quali mi sono rifugiata con piacere. Insieme a loro, però, si è manifestata anche una certa intolleranza nei confronti dell'uomo al mio fianco. Non mi è ancora chiaro se fossi totalmente cieca o così ingenuamente innamorata da non dare peso ai suoi difetti che, neanche a dirlo, in questi anni si sono trasformati in grandi ...

