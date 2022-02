“Ma basta, ma basta!”: discussione furiosa a Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio non riesce a controllarli [VIDEO] (Di venerdì 4 febbraio 2022) Momenti di confusione e rabbia quelli che ha dovuto gestire ieri Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio. Tutto è successo in diretta Paolo del Debbio non li contiene, deve alzare la voce (Mediaset Infinity)All’interno dei salotti dei talk show c’è un tema che nonostante Sanremo e nonostante l’elezione del Presidente della Repubblica non va mai via: la pandemia. Le regole per contenere i contagi da Sars-CoV-2, infatti, sono sempre al centro di grandi dibattimenti e discussioni. In un momento storico come quello che stiamo vivendo oggi, dove alcune nazioni optano per il “liberi tutti”, molti personaggi di spicco invocano le stesse norme anche in Italia. Qui, invece, la questione è un po’ più stringente e il green pass regola ancora la vita di ogni cittadino. In studio da ... Leggi su specialmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Momenti di confusione e rabbia quelli che ha dovuto gestire ieridel. Tutto è successo in direttadelnon li contiene, deve alzare la voce (Mediaset Infinity)All’interno dei salotti dei talk show c’è un tema che nonostante Sanremo e nonostante l’elezione del Presidente della Repubblica non va mai via: la pandemia. Le regole per contenere i contagi da Sars-CoV-2, infatti, sono sempre al centro di grandi dibattimenti e discussioni. In un momento storico come quello che stiamo vivendo oggi, dove alcune nazioni optano per il “liberi tutti”, molti personaggi di spicco invocano le stesse norme anche in Italia. Qui, invece, la questione è un po’ più stringente e il green pass regola ancora la vita di ogni cittadino. In studio da ...

