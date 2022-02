Il monologo di Drusilla Foer sulla diversità a Sanremo 2022, ecco il suo atto rivoluzionario (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo Drusilla Foer il termine “diversità” è destinato a morire, per questo dal teatro dell’Ariston lancia la sua proposta: “unicità”, parola positiva e completa che dovrà sostituire la precedente. “Diversi è proprio una parola che non mi piace e distanza anche non mi convince. Io quando la dico sento che tradisco quello che penso“. L’unicità è più insidiosa, secondo Drusilla, perché non tutti riconoscono la propria. Nel suo caso tutti hanno parlato di lei come di quella “strana”, il “diverso” che sbarca a Sanremo per soppiantare il modello puro, l’alpha e l’unica natura – per il momento, da alcuni – riconosciuta. Di fatto, Drusilla Foer è sì l’alter ego di Gianluca Gori, e sotto quel vestito ci sarebbe un uomo se non fosse che questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondoil termine “” è destinato a morire, per questo dal teatro dell’Ariston lancia la sua proposta: “unicità”, parola positiva e completa che dovrà sostituire la precedente. “Diversi è proprio una parola che non mi piace e distanza anche non mi convince. Io quando la dico sento che tradisco quello che penso“. L’unicità è più insidiosa, secondo, perché non tutti riconoscono la propria. Nel suo caso tutti hanno parlato di lei come di quella “strana”, il “diverso” che sbarca aper soppiantare il modello puro, l’alpha e l’unica natura – per il momento, da alcuni – riconosciuta. Di fè sì l’alter ego di Gianluca Gori, e sotto quel vestito ci sarebbe un uomo se non fosse che questo ...

