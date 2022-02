GFVip, Miriana Trevisan in lacrime: “Biagio vuole un figlio ma io non posso averlo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) In queste ultime ore, Miriana Trevisan ha affrontato dei momenti molto difficili nella casa del Grande Fratello Vip. L’incontro con Biagio D’Anelli avvenuto lunedì l’ha completamente destabilizzata seppur resa felice. L’uomo ha potuto abbracciarla e trascorrere una notte con lei nella Love Boat grazie ai cinque giorni di quarantena che ha affrontato solo per lei. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) In queste ultime ore,ha affrontato dei momenti molto difficili nella casa del Grande Fratello Vip. L’incontro conD’Anelli avvenuto lunedì l’ha completamente destabilizzata seppur resa felice. L’uomo ha potuto abbracciarla e trascorrere una notte con lei nella Love Boat grazie ai cinque giorni di quarantena che ha affrontato solo per lei. L'articolo

