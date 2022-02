Drusilla protagonista | Noemi conferma | Rettore e Ditonellapiaga energia pura | i look della terza serata

(Di venerdì 4 febbraio 2022)Foer assolutadel Festival. E non solo perché chiamata a presentare le canzoni accanto ad...

Advertising

Agricolturabio1 : RT @twiglady2: Drusilla, protagonista indiscussa di questa serata. Che privilegio ascoltarla, che bello vederla su quel palco. Spero che i… - giulw0nderland : RT @twiglady2: Drusilla, protagonista indiscussa di questa serata. Che privilegio ascoltarla, che bello vederla su quel palco. Spero che i… - nicoletta_zeno : RT @twiglady2: Drusilla, protagonista indiscussa di questa serata. Che privilegio ascoltarla, che bello vederla su quel palco. Spero che i… - twiglady2 : Drusilla, protagonista indiscussa di questa serata. Che privilegio ascoltarla, che bello vederla su quel palco. Spe… - reinadelnulla : comunque Drusilla protagonista totale di questa puntata, Ama è stato stra oscurato da lei fatele condurre il prossimo Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla protagonista

Sanremo 2022, ladella terza serata del 72° Festival della Canzone Italiana è senza dubbioFoer, artista poliedrica, ironica ed imprevedibile Sanremo 2022 è un vero successo: oltre all'altissimo ...E poi spazio ad Anna Valle ,di una nuova fiction Rai, ed a Martina Pigliapoco , la ... 22.44 -Foer torna in scena travestita da Zorro. . 'Si diceva tanto di un travestito a ...Drusilla Foer ha scalzato le performance di Ornella Muti ... Ma poi ha cambiato registro con il monologo in chiusura di puntata e il buonismo è tornato protagonista come al solito: "Forse dovrei ...Probabilmente – anzi, sicuramente – è merito di due dei suoi protagonisti indiscussi: Drusilla Foer e Cesare Cremonini. Anche i cantanti ingranano la marcia e quasi tutti migliorano le loro ...