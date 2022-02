Coronavirus, venerdì 4 febbraio: sono 11.715 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi, ma il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina. sono 41 i decessi, il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 4.931. Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi. Asl Roma 4: sono 515 i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel, su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715casi positivi, ma il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina.41 i decessi, il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 4.931. Asl Roma 1:1.686 icasi e 5 i decessi. Asl Roma 2:1.859 icasi e 8 i decessi. Asl Roma 3:1.386 icasi e 6 i decessi. Asl Roma 4:515 i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus in Umbria, la mappa al 4 febbraio: tutti i dati comune per comune Sono 1.426 (quindi 246 in meno rispetto ai 1.672 di ieri ) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (venerdì 4 febbraio 2022) in Umbria, dove diventano così 162.034 le persone risultate contagiate dal Covid - 19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria mentre nella regione si ...

Covid, aumentato del 67% il tempo trascorso dai ragazzi davanti a computer e cellulari Vai a tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull'...

