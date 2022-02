Ciclismo | Annemiek van Vleuten | “Mi piacciono le sfide e correrò tutti i grandi giri”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022)vanha reso noto i propri piani per la stagione 2022. L’olandese tornerà al Giro d’Italia che precederà di qualche mese l’avventura al Tour de France, manifestazione che si svolgerà a fine luglio dopo l’evento al maschile. La 39enne nativa diha rilasciato alla stampa come riporta ‘Velonews.com’: “Il Tour de France è sicuramente il mio più grande obiettivo per quest’anno. Mile. Non vedo l’ora di prepararmi per queste corse con tutta la mia squadra”. L’alfiere della Movistar ha continuato dicendo: “Sarà un nuovo grande obiettivo pernoi. Sono molto orgogliosa dello sviluppo della squadra e questo mi motiva molto. Dopo il Tour de France, mi ...