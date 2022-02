Siria, l’annuncio di Biden: «Morto il capo dell’Isis. Si è fatto saltare in aria durante un raid Usa» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Joe Biden ha annunciato che l’esercito degli Stati Uniti ha «eliminato dal campo di battaglia» il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, durante un’operazione nel nord della Siria. Il presidente Usa ha ordinato l’operazione, aggiungendo che nel raid non sono state registrate perdite tra i soldati americani. Biden parlerà alla nazione nelle prossime ore. Il capo dell’Isis, aggiungono fonti americane, sarebbe Morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva con sé durante l’operazione americana iniziata poco dopo la mezzanotte. February 3, 2022 In copertina EPA/MICHAEL REYNOLDS Il presidente USA Joe Biden alla Casa Bianca a ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Joeha annunciato che l’esercito degli Stati Uniti ha «eliminato dal campo di battaglia» ilAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi,un’operazione nel nord della. Il presidente Usa ha ordinato l’operazione, aggiungendo che nelnon sono state registrate perdite tra i soldati americani.parlerà alla nazione nelle prossime ore. Il, aggiungono fonti americane, sarebbefacendosiincon una bomba che aveva con sél’operazione americana iniziata poco dopo la mezzanotte. February 3, 2022 In copertina EPA/MICHAEL REYNOLDS Il presidente USA Joealla Casa Bianca a ...

