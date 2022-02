Sanremo 2022 | Morgan al veleno contro Amadeus “Dominazione tirannica …”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la guerra tra, al timone per il terzo anno consecutivo del Festival di. Sembra che i due nell’ultimo periodo abbiano palesato il fatto che tra loro purtroppo non corre buon sangue. Proprio nella serata di ieri, ovvero nella serata inaugurale del Festival di, sembra proprio chenon abbia perso occasione per criticare il direttore artistico. Così,sui social e nello specifico su Facebook sembra aver pubblicato un post, utilizzando come al suo solito dei termini piuttostosi che non hanno lasciato spazio a larghe interpretazioni. In sostanzasi è scagliatoed ha fatto intendere che le canzoni in gara quest’anno non ...