Sanremo 2022, Meloni sta con Zalone: «Che tristezza i fanatici del politicamente corretto» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche Giorgia Meloni interviene nel dibattito su Checco Zalone. All’indomani della partecipazione del comico al Festival di Sanremo, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, la presidente di Fratelli d’Italia si è schierata apertamente con Zalone: «I fanatici del politicamente corretto come al solito non gradiscono la comicità libera e partono all’attacco di Checco Zalone, con esponenti politici che chiedono le scuse o che venga “corretto il tiro” della sua satira. Che tristezza. Viva Zalone e la comicità libera e pungente». In particolare, all’inizio della serata, ha fatto discutere la frase rivolta da Zalone ad Amadeus: «Perché non hai chiamato almeno una donna scema?». In ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche Giorgiainterviene nel dibattito su Checco. All’indomani della partecipazione del comico al Festival di, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, la presidente di Fratelli d’Italia si è schierata apertamente con: «Idelcome al solito non gradiscono la comicità libera e partono all’attacco di Checco, con esponenti politici che chiedono le scuse o che venga “il tiro” della sua satira. Che. Vivae la comicità libera e pungente». In particolare, all’inizio della serata, ha fatto discutere la frase rivolta daad Amadeus: «Perché non hai chiamato almeno una donna scema?». In ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - telodogratis : Sanremo 2022, boom per il Fantasanremo, cos’è, classifica e regolamento - rosaafrodite : RT @bemygee: 'e non mi importa delle suore me ne sbatto totalemente' donatella rettore - sanremo 2022 -