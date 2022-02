Rinnovo Mertens | spuntano le cifre | l’offerta di De Laurentiis

Advertising

tuttonapoli : Tmw - Mertens, offerta di rinnovo al ribasso: stipendio ridotto del 30% - MondoNapoli : GdS - Da novembre Mertens da record, ma il rinnovo è appeso ad un filo! Le ultime - - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Mertens da record a novembre, ma il rinnovo è molto in sospeso - tuttonapoli : Gazzetta - Mertens da record a novembre, ma il rinnovo è molto in sospeso - ParliamoDiNews : Gazzetta - Rapporto minuti giocati-gol, Mertens sul podio della Serie A! Il rinnovo però è più… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Mertens

Corriere dello Sport

Meret Ecco le parole di Marchetti: "Sui rinnovi i casi più importanti sono quelli di Meret e. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto ...Insigne va al Toronto, ildiè una incognita, così come quello di Ounas. Ma anche Petagna potrebbe cambiare casacca, l'attaccante ex Spal piace proprio al Torino. Giuntoli vorrebbe ...Galeotto fu un pranzo. Dries Mertens è stato vicinissimo a lasciare il Napoli già nell’estate del 2020. L’incontro con Aurelio De Laurentiis in un noto hotel sul lungomare fece il resto, appianando le ...Meret apre al rinnovo con il Napoli, in casa partenopea si lavora anche per la permanenza di Fabian Ruiz e Dries Mertens. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky sport, ai microfoni ...