Pechino 2022 pattinaggio artistico, Grassl: “Nel corto farò solo un quadruplo, devo pensare di più alla performance” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Sto cercando di rischiare meno con i salti quadrupli, voglio cercare di migliorare il mio pattinaggio. Nel corto faccio solo un quadruplo, perché quando ne inserisco troppi penso solo ai salti e non più al pattinaggio”. Queste le parole di Daniel Grassl, giovane promessa azzurra del pattinaggio artistico, alla vigilia del suo esordio ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. “Nel libero ho tre tipi di quadrupli che sono molto difficili, perciò è più difficile per me pattinare bene, ma sto migliorando passo dopo passo ad ogni competizione – ha detto il 19enne di Merano al termine di una sessione di allenamento al Capital Indoor Stadium – Il mio obiettivo per questa stagione è ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Sto cercando di rischiare meno con i salti quadrupli, voglio cercare di migliorare il mio. Nelfaccioun, perché quando ne inserisco troppi pensoai salti e non più al”. Queste le parole di Daniel, giovane promessa azzurra delvigilia del suo esordio ai Giochi olimpici invernali di. “Nel libero ho tre tipi di quadrupli che sono molto difficili, perciò è più difficile per me pattinare bene, ma sto migliorando passo dopo passo ad ogni competizione – ha detto il 19enne di Merano al termine di una sessione di allenamento al Capital Indoor Stadium – Il mio obiettivo per questa stagione è ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: inizia la terza manche tra poco in pista Dominik Fischnaller… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali 2022 a Pechino, tutti gli sport | Sky Sport -