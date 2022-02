Mattarella “Emergenza ancora in corso, non possiamo permetterci ritardi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno preso la loro decisione, è per me un nuova chiamata inattesa alla responsabilità alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi. Il Parlamento ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso nell'Aula di Montecitorio di fronte alle Camere riunite in seduta comune.“Nel momento in cui mi hanno comunicato l'esito della votazione ho parlato delle emergenze sanitarie, economiche e sociali, non possiamo permetterci ritardi e incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa”, ha detto il presidente.“Nuove difficoltà si presentano, famiglie e imprese dovranno far fronte agli aumenti del costo dell'energia. Preoccupa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno preso la loro decisione, è per me un nuova chiamata inattesa alla responsabilità alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi. Il Parlamento ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo disnell'Aula di Montecitorio di fronte alle Camere riunite in seduta comune.“Nel momento in cui mi hanno comunicato l'esito della votazione ho parlato delle emergenze sanitarie, economiche e sociali, none incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa”, ha detto il presidente.“Nuove difficoltà si presentano, famiglie e imprese dovranno far fronte agli aumenti del costo dell'energia. Preoccupa la ...

