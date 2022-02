Marchetti: “Rinnovo Meret? Firmerà ad una condizione” (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Rinnovi Napoli? I casi più importanti sono quelli di Meret e Mertens. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto abbiamo capito Meret non ha problemi a rinnovare con il Napoli ma vuole capire se è giunta la sua ora. Vuole capire se lui è il numero 1 del Napoli o meno, il nodo è importante. Se invece, giustamente, il Napoli deciderà di puntare ancora su Ospina o su un altro portiere, Meret il suo contratto non lo rinnova“. Foto: Getty Images- Fabian Ruiz Marchetti: “Rinnovo di Fabian non facile” “Fabian Ruiz? Qui entriamo nelle scelte personali del ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato Luca. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Rinnovi Napoli? I casi più importanti sono quelli die Mertens. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto abbiamo capitonon ha problemi a rinnovare con il Napoli ma vuole capire se è giunta la sua ora. Vuole capire se lui è il numero 1 del Napoli o meno, il nodo è importante. Se invece, giustamente, il Napoli deciderà di puntare ancora su Ospina o su un altro portiere,il suo contratto non lo rinnova“. Foto: Getty Images- Fabian Ruiz: “di Fabian non facile” “Fabian Ruiz? Qui entriamo nelle scelte personali del ...

Advertising

RadioRossonera : #Marchetti ha parlato delle ultime sul rinnovo di #Ibrahimovic con il #Milan - gilnar76 : Marchetti: «Il rinnovo di Ibrahimovic? Non è una questione economica» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : @LucaMarchetti : “ @Ibra_official ? Credo che sarà lui a decidere per il rinnovo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : #Marchetti: «Il rinnovo di #Ibrahimovic? Non è una questione economica» - sportli26181512 : Marchetti: 'Se il Milan sarà ancora pronto ad investire su di lui Ibrahimovic rinnoverà': Luca Marchetti è interven… -