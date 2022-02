LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer, 2° uno spagnolo! Distante Dominik Paris (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.48 Non sono arrivati piazzamenti di spicco da parte degli ultimi atleti scesi in pista, classifica che potrebbe dunque rimanere invariata nelle prime posizioni quando mancano quattro sciatori: Szollos (Israele), Xu (Cina), Tahiri (Kosovo) e Strolz (Austria). 05.46 Rischia nel finale il cinese Zhang che chiude in 1’56?89. 05.43 Questa la classifica quando mancano otto sciatori per chiudere la Prima prova di discesa libera: Rogentin (SUI) Etxezarreta (ESP) Innerhofer (ITA) Bailet (FRA) Crawford (CAN) 21. Marsaglia (ITA) 27. Paris (ITA) 05.40 1’47?04 per il classe 1992 (quarantunesimo tempo). 05.38 In pista il canadese Trevor Philp (pettorale 48). 05.35 1’47?76 fatto segnare da Luca Aerni. ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.48 Non sono arrivati piazzamenti di spicco da parte degli ultimi atleti scesi in pista,che potrebbe dunque rimanere invariata nelle prime posizioni quando mancano quattro sciatori: Szollos (Israele), Xu (Cina), Tahiri (Kosovo) e Strolz (Austria). 05.46 Rischia nel finale il cinese Zhang che chiude in 1’56?89. 05.43 Questa laquando mancano otto sciatori per chiudere ladilibera: Rogentin (SUI) Etxezarreta (ESP)(ITA) Bailet (FRA) Crawford (CAN) 21. Marsaglia (ITA) 27.(ITA) 05.40 1’47?04 per il classe 1992 (quarantunesimo tempo). 05.38 In pista il canadese Trevor Philp (pettorale 48). 05.35 1’47?76 fatto segnare da Luca Aerni. ...

