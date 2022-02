La consigliera di FdI non partecipa alla commemorazione della Shoah: 'Io passo' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una vergogna accaduta nel giorno della memoria ma che viene fuori solo ora: il consiglio comunale di Massarosa, in Versilia, nel giorno in cui si commemora l'Olocausto, aveva deciso di leggere ad alta ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una vergogna accaduta nel giornomemoria ma che viene fuori solo ora: il consiglio comunale di Massarosa, in Versilia, nel giorno in cui si commemora l'Olocausto, aveva deciso di leggere ad alta ...

