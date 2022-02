Konyaspor-Giresunspor venerdì 4 febbraio | ore 18 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’unica squadra in grado di tenere il passo del Trabzonspor in Superlig turca è il, che segue la capolista a 9 punti di distanza, e ha sinora scavato un solco di 7 punti sul terzo posto. Per la squadra allenata da Palut la serie di 7 vittorie nelle ultime 10 ha permesso di ridurre il vantaggio InfoBetting: Scommesse Sportive e