“Grazie dei fiori | ma dateli anche agli uomini” Francesca e Emma | il femminismo a Sanremo

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 3 febbraio 2022)Michielin direttrice d’orchestra perMarrone Inon sono solo per le donne. Fra le tradizioni del Festival di Saremo ci sono ie gli omaggi floreali che ogni anno vengono donatiartisti eospiti. D’altronde siamo nella ‘Città dei’ dove si estendono coltivazioni di garofani, rose e verde ornamentale che hanno reso famosa la cittadina diin tutto il mondo. Se durante l’edizione del 2021 Amadeus aveva dato vita a una piccola rivoluzione, scegliendo di consegnare i bouquet– andando su e giù per il palco con un carrellino visto le misure restrittive per il Covid – quest’anno isono quasi un’esclusiva per le donne. ...