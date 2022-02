Escavatore in fiamme in un cantiere, da stabilire le cause dell’incendio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi – Un Escavatore è andato a fuoco nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale che da Ponte conduce a Paupisi. Il mezzo meccanico era parcheggiato in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale per spegnere le fiamme mentre i Carabinieri della Stazione di Paupisi hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi – Unè andato a fuoco nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale che da Ponte conduce a Paupisi. Il mezzo meccanico era parcheggiato in un. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale per spegnere lementre i Carabinieri della Stazione di Paupisi hanno avviato le indagini per accertare ledel rogo. Ora sono in corso gli accertamenti perledel rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

