E con Pam e Tommy diventammo tutti guardoni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pam e Tommy ci riporta all'origine di tutti gli scandali della Rete Il Giornale, pagina 27, di Matteo Sacchi. È arrivata su Disney+, attraverso Star Original, una serie che ci riporta al primo grande episodio di voyeurismo collettivo consumato attraverso Internet. Una vicenda che all'epoca suscitò enorme clamore mediatico, ma che nell'epoca dei cellulari purtroppo viene spessissimo replicata in sedicesimo con la stessa invasione della privacy e un gran sovrappiù di mediocrità. Pam e Tommy ricostruisce in otto episodi la storia (vera) del sex tape di Pamela Anderson e del marito Tommy Lee che fece il giro della rete. Il video, sottratto illecitamente, allora passò attraverso scambi clandestini di videocassette fino a trasformarsi in uno scandalo mondiale quando, nel 1997, esplose nel web. La serie racconta la "genesi" ...

