Covid, consigli per il tampone fai da te (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Secondo alcune stime, in due casi su tre i tamponi fai da te non sono eseguiti correttamente. Ecco allora alcuni consigli: lavare le mani, appoggiare su un piano sterile il materiale, non toccare le estremità del bastoncino. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Secondo alcune stime, in due casi su tre i tamponi fai da te non sono eseguiti correttamente. Ecco allora alcuni: lavare le mani, appoggiare su un piano sterile il materiale, non toccare le estremità del bastoncino. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Covid, consigli per il tampone fai da te - filadelfo72 : Cosa fare se il bambino è positivo al Covid, i consigli dei pediatri ai genitori - HolliObby : @AStramezzi Grazie dottore, ho mia figlia in quarantena con covid con marito e figlia di 18 mesi, solo lei con il r… - Franca17178372 : @molumbe @magub5 Rinnovo il mio grazie per i consigli che mi ha dato utilissimi mentre la mia Dott.ssa era latitant… - Adm3456rrr : @zona_bianca Cecchi Paoni sei solo un mediocre giornalista ...smettila di parlare e dare consigli su cosa e come va… -