Cosca del sol

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella regione marittima dell’Andalusia si sono radicati gruppi della malavita italiana, tra cui spicca la camorra. E nel loro «core business» ci sono il traffico di droga verso il nostro Paese e il riciclaggio di denaro. Mare, sole tutto l’anno, ottima qualità di vita. E da qualche tempo anche un sempre più nutrito via vai di mafiosi. Benvenuti nell’andalusa Costa del Sol, Spagna, che a sud dista poche miglia marine dal Marocco - il più grande produttore mondiale di hashish, con Ceuta e Melilla come sue filiali - ed è a soli 50 minuti di macchina da Campo di Gibilterra, uno dei principali punti d’arrivo della cocaina in Europa attraverso il porto di Algeciras. Senza contare la vicinanza con le Azzorre, mèta prediletta di scambi di droga che avvengono direttamente in mare tra natanti (come dimostra il sequestro in flagranza di reato di 2.500 chili di cocaina trovati a bordo di una ...