Viaggio nella fabbrica degli hacker russi

Ad aprile del 2014, poche settimane dopo il leak telefonico di Victoria Nuland e il caso Jason Gresh in Ucraina, l'Ira diede il via al "progetto traduttori", un nuovo dipartimento dedicato agli Stati Uniti. Lo staff del "dipartimento americano" era giovane: vestiti alla moda, pettinature ricercate, barbe, occhiali con le montature spesse, l'iPhone sempre in mano durante le pause sigaretta. Un ex troll li descrisse come "hipster". Il loro obiettivo era stato definito in un documento interno: «Diffondere la sfiducia nei candidati e nel sistema politico in generale». Cominciarono a seguire le notizie relative alle presidenziali 2016 sulla stampa e i social media americani. Quattro troll master richiesero i visti per gli Stati Uniti, ma solo due li ottennero. Due donne dell'Ira viaggiarono così per tre settimane tra Nevada, California, New Mexico, Colorado, Illinois, Michigan, Louisiana, ...

