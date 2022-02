Secondo Cristanti la "buriana" della variante Omicron sta passando

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI -il professor Andrea Crisanti, microbiologo, “stala, la cui caratteristica è che i vaccinati si infettano e trasmettono con i numeri pazzeschi che abbiamo visto” per cui “la mia impressione, guardando anche ai dati dell'Inghilterra, è che stiamo raggiungendo una situazione di equilibrio ma a livelli piuttosto elevati”. Crisanti lo dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale spiega che “se c'è un momento per liberalizzare è fra due-tre settimane, nel momento di massima protezionepopolazione. O lo fai adesso o non lo fai. Non significa che il virus se n'è andato, sia chiaro. Significa solo che la maggior partepopolazione è protetta o perché ha fatto la terza dose da poco ...