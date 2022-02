Salgono ancora i prezzi benzina e diesel: febbraio 2022 non favorevole (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I prezzi benzina e diesel in Italia continuano a salire. Questo è il nuovo segnale lanciato dall’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). Si tratta di un aumento che non va a gravare solamente sul bilancio delle famiglie italiane, bensì anche sulle imprese, che rapidamente vedono incrementare i costi dei trasporti. Dagli ultimi dati della settimana rivelati dal ministero della Transizione Ecologica, il costo della benzina in modalità self-service ha raggiunto i 1,797 euro al litro, mentre il diesel i 1,667 euro al litro. Come spiega Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, malgrado il valore della benzina non abbia ancora oltrepassato la soglia di 1,8 euro al litro, si parla di un nuovo record che non si registrava dall’11 marzo 2013, dunque quasi 9 anni fa, quando la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Iin Italia continuano a salire. Questo è il nuovo segnale lanciato dall’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). Si tratta di un aumento che non va a gravare solamente sul bilancio delle famiglie italiane, bensì anche sulle imprese, che rapidamente vedono incrementare i costi dei trasporti. Dagli ultimi dati della settimana rivelati dal ministero della Transizione Ecologica, il costo dellain modalità self-service ha raggiunto i 1,797 euro al litro, mentre ili 1,667 euro al litro. Come spiega Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, malgrado il valore dellanon abbiaoltrepassato la soglia di 1,8 euro al litro, si parla di un nuovo record che non si registrava dall’11 marzo 2013, dunque quasi 9 anni fa, quando la ...

