Presidente della Repubblica eletto dal popolo? Prima le leggi su conflitto di interessi e sistema tv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Spinto poderosamente dallo spettacolo andato in scena nella seconda metà di gennaio, il tema dell’elezione diretta delè già entrato nell’agenda pubblica. E, c’è da stare certi, vi resterà ancora nel futuro. Però alcune cose bisogna pur dirle, al proposito, in un paese come il nostro dove un unico proprietario detiene il semi-monopoliotv privata. Oltre ai necessari aggiustamenti istituzionali edrali, come hanno fatto notare già in molti, ci sarebbero da aggiungere, non è secondario, un paio di fondamentali cosette dimenticate che si chiamano legge suldie legge sultv. Perché se si vuole far eleggere direttamente dai cittadini, o dal ‘’ secondo vulgata, il ...