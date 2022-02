Maltrattamenti ed estorsione, arrestato dopo la denuncia del padre (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva denunciato il figlio dopo l’ennesima richiesta di soldi, richiesta seguita a minacce che l’avevano costretta a lasciare la casa. E così oggi i carabinieri della stazione capoluogo di Torre del Greco (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura: arrestato un giovane di 27 anni accusato di Maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per gli innumerevoli episodi di violenza nei confronti della madre, era stato denunciato da quest’ultima solo pochi giorni fa, quando, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, aveva danneggiato le suppellettili dell’abitazione ed ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avevato il figliol’ennesima richiesta di soldi, richiesta seguita a minacce che l’avevano costretta a lasciare la casa. E così oggi i carabinieri della stazione capoluogo di Torre del Greco (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura:un giovane di 27 anni accusato diin famiglia ed. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per gli innumerevoli episodi di violenza nei confronti della madre, era statoto da quest’ultima solo pochi giorni fa, quando, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, aveva danneggiato le suppellettili dell’abitazione ed ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maltrattamenti ed #Estorsione, arrestato dopo la #Denuncia del padre ** - ciaktelesud : MASCALUCIA: ARRESTATO 21ENNE PER MALTRATTAMENTI ED ESTORSIONE - teleischia : POZZUOLI. MALTRATTAMENTI ED ESTORSIONE IN FAMIGLIA, FINISCE IN MANETTE - cronachecampane : Un uomo è finito in carcere per maltrattamenti, lesioni e estorsione ai danni dei genitori, costretti a lasciare la… - puntomagazine : L’uomo è indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni aggravate ed estorsione #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamenti estorsione Maltrattamenti e richieste di denaro ai genitori: arrestato 21enne ... gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Nella tarda serata è pervenuta la richiesta di intervento, tramite il centralino del 112 numero unico di ...

Mamma scappa di casa per evitare aggressione del figlio: arrestato ... ormai diventato insostenibile, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dell'attuale indagato in ordine ai reati di maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre. ...

Maltrattamenti ed estorsione, arrestato dopo la denuncia del padre anteprima24.it Mascalucia, aggredisce la madre: arrestato giovane di 21 anni Accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, è stato allontanato dalla casa familiare e ha il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Lancia frutta e mobili contro la madre per avere soldi lesioni personali ed estorsione. Nella tarda serata è arrivata la richiesta di intervento al numero unico di emergenza (112) da parte di una donna che ha riferito di avere subito una aggressione ...

... gravemente indiziato diin famiglia, lesioni personali ed. Nella tarda serata è pervenuta la richiesta di intervento, tramite il centralino del 112 numero unico di ...... ormai diventato insostenibile, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dell'attuale indagato in ordine ai reati diedai danni della madre. ...Accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, è stato allontanato dalla casa familiare e ha il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.lesioni personali ed estorsione. Nella tarda serata è arrivata la richiesta di intervento al numero unico di emergenza (112) da parte di una donna che ha riferito di avere subito una aggressione ...