Lo sport fa bene al New York Times: superati i 10 mln di abbonati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il New York Times ha annunciato di aver raggiunto in anticipo l’obiettivo (fissato al 2025) di 10 milioni di abbonati, il suo massimo storico, grazie anche all’acquisizione del sito di informazione sportiva TheAthletic, che ha portato in dote 1,2 milioni di abbonati. Il quotidiano statunitense ha completato l’acquisizione per 550 milioni di dollari. Già fissato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Newha annunciato di aver raggiunto in anticipo l’obiettivo (fissato al 2025) di 10 milioni di, il suo massimo storico, grazie anche all’acquisizione del sito di informazioneiva TheAthletic, che ha portato in dote 1,2 milioni di. Il quotidiano statunitense ha completato l’acquisizione per 550 milioni di dollari. Già fissato L'articolo

Advertising

donatidaniele2 : @insopportabile Va bene, ma uno che vuole fare quel lavoro lì anche se è uno stagista che si occupa di sport non pu… - vengoodallaluna : io sto bene, io sto male, io sto bene, io sto male, non so più cosa fare, è una formalità non studio, non lavoro, n… - sportli26181512 : MotoGP, Zarco: 'Nel Mondiale 2022 servirà la massima costanza'. VIDEO: Presentata la nuova Pramac, il francese è pr… - AleScorny : @PetrachiElisa Lo so bene, lavoro nello sport... Ma qui si sta parlando del festival di Sanremo e lì del rifiuto de… - Cruscante : @lorenzofares @Lorenzo1Musetti Speriamo superi l'handicap... di essere nato nell'era sbagliata. Nel Tennis (T maius… -