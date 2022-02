Le preoccupazioni di Giorgetti per la tenuta del governo fino al 2023 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Giancarlo Giorgetti molto preoccupato per il governo. Fonti presenti alla riunione del consiglio federale della Lega riferiscono che il ministro dello Sviluppo ha condiviso la relazione illustrata dal segretario Salvini. E ha rimarcato come con una maggioranza così larga non sarà facile per il governo proseguire fino a fine 2023. L'obiettivo sarà portare a casa dei risultati ma - avrebbe rimarcato il numero due della Lega - non sarà facile, il governo sta vivendo un momento difficile. Durante la riunione si è fatto il punto soprattutto sulle misure economiche e sulle norme anti-Covid, in vista del Consiglio dei ministri di domani. La richiesta è che il governo faccia tutto il possibile per fronteggiare il caro bollette e che si ritorni alla normalità nel Paese, ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Giancarlomolto preoccupato per il. Fonti presenti alla riunione del consiglio federale della Lega riferiscono che il ministro dello Sviluppo ha condiviso la relazione illustrata dal segretario Salvini. E ha rimarcato come con una maggioranza così larga non sarà facile per ilproseguirea fine. L'obiettivo sarà portare a casa dei risultati ma - avrebbe rimarcato il numero due della Lega - non sarà facile, ilsta vivendo un momento difficile. Durante la riunione si è fatto il punto soprattutto sulle misure economiche e sulle norme anti-Covid, in vista del Consiglio dei ministri di domani. La richiesta è che ilfaccia tutto il possibile per fronteggiare il caro bollette e che si ritorni alla normalità nel Paese, ...

