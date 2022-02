La Lega (soprattutto Salvini) è in crisi ma dal Consiglio federale trapela ... (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre la riunione della Lega è ancora in corso dal Consiglio federale è trapelata la piena fiducia e mandato al Segretario di lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mentre la riunione dellaè ancora in corso dalta la piena fiducia e mandato al Segretario di lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla ...

Advertising

Tuas0rella : Buongiornissimo con questo 5 posto nella lega di @xattorneyx Ma soprattutto buongiornissimo a Iva Zanicchi che si… - RosCarrara : Lega e FdI fanno polemica con Ornella Muti per ciò che ha detto sulla Cannabis terapeutica e per un ciondolo con la… - paola_pittau : RT @claudiocerasa: Situa. Nuova parola d'ordine: proporzionale. Pd favorevole, M5s anche (linea Conte-Bettini-Di Maio), FI pure, Meloni non… - Mirarch3 : RT @claudiocerasa: Situa. Nuova parola d'ordine: proporzionale. Pd favorevole, M5s anche (linea Conte-Bettini-Di Maio), FI pure, Meloni non… - JPCK72 : RT @Ingestibile79: Per quanto mi riguarda, Lega e Movimento 5 Stelle hanno truffato gli elettori. Ponendosi come partiti antisistema e sopr… -