In cattedra: Tre consigli utili per scalare le graduatorie GPS da Docenti.it (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il meccanismo delle graduatorie è certamente equo e democratico, ma può essere anche molto stressante per chi vi è inserito. Migliorare la propria posizione non è sempre così facile e immediato, e questo può portare sconforto. Ipotizzando che l’aggiornamento delle GPS avverrà tra giugno e luglio, hai ancora un po’ di tempo per migliorare il L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il meccanismo delleè certamente equo e democratico, ma può essere anche molto stressante per chi vi è inserito. Migliorare la propria posizione non è sempre così facile e immediato, e questo può portare sconforto. Ipotizzando che l’aggiornamento delle GPS avverrà tra giugno e luglio, hai ancora un po’ di tempo per migliorare il L'articolo .

Advertising

zazoomblog : In cattedra: Tre consigli utili per scalare le graduatorie GPS da - orizzontescuola : In cattedra: Tre consigli utili per scalare le graduatorie GPS da - domsdale : Dopo un anno ad insegnare ancora non capisco come facevano i miei professori al Liceo: fermi e seduti alla cattedra… - pf9395 : @Agenzia_Ansa Quindi siamo sotto del 3% rispetto al 2019 che aveva già visto una caduta libera dei consumi interni… - Naufraghi_e : Sergio Rossi – Tassa mondiale e concorrenza intercantonale -