Il positivo asintomatico può condurre anche Sanremo? La citazione di Pierpaolo Sileri alterata sui social (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Circola una dichiarazione attribuita al sottosegretario Pierpaolo Sileri, in merito al Festival di Sanremo, diffusa negli ambienti No vax e No Green pass: «Il positivo asintomatico può condurre anche Sanremo». Quest'ultima viene riportata sia nei titoli di alcune testate, siti web e da diversi meme, fornendo un'informazione scorretta e fuorviante riguardo le vere dichiarazioni del sottosegretario. Per chi ha fretta Circolano meme e articoli dove si sostiene che secondo Pierpaolo Sileri una persona positiva asintomatica possa condurre anche Sanremo. Il meme e gli articoli riportano una citazione tagliata e decontestualizzata, in quanto la reale ...

enricoruggeri : Nel fare un in bocca al lupo ad #Amadeus per #Sanremo2022 plaudo a una decisione che deve costituire un precedente.… - francobus100 : Massimiliano Fedriga positivo al Covid: il governatore del Friuli asintomatico e in isolamento - OpenFactCheck : La citazione di Sileri sul 'positivo asintomatico che può condurre Sanremo' è stata proposta in maniera parziale e… - DavidPuente : La citazione di Sileri sul 'positivo asintomatico che può condurre Sanremo' è stata proposta in maniera parziale e… - Hellzapoppin80 : @Mirko79045720 Infatti chi ha fatto 3 dosi e risulta positivo ed è asintomatico può continuare ad uscire e avere il… -