Giusy Ferreri | “Miele e il dualismo dell’anima”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di oggi,ha parlato del singolo “” e dell’album “Cortometraggi”.: “” è stata la scelta giusta? “” è il singolo estratto da “Cortometraggi” con cuipartecipa al Festival di Sanremo 2022. Un brano dalle sonorità retrò, che laha portato in scena durante la sua esibizione anche attraverso l’uso di un megafono nautico. “L’utilizzo del megafono nautico”, dice la, “è il modo migliore per riprodurre l’effetto grammofono che si sente nell’album”. E a proposito del pezzo, lal’ha definito un “primo esperimento” ed “un tentativo di portare in scena qualcosa di diverso, differente dai ...

la regina dei tormentoni ma per il suo ritorno al Festival di Sanremo voleva un ' brano dal sapore vintage ' .ama stupire e alla kermesse, quest'anno, ha portato sul palco 'Miele' , uno dei pezzi più riusciti della sua carriera scritto dal super team composto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e ...MIELE è il brano con cuiè in gara al 72° Festival di Sanremo.ha eseguito ieri sera, nella serata di martedì 1° febbraio , la prima performance di "Miele " sul palco dell'Ariston, utilizzando in ...Giusy Ferreri non è amata dalla critica musicale. L’atteggiamento snob che contraddistingue questa categoria con lei si fa sentire particolarmente. Non sappiamo perché, forse non le perdonano le sue ...Lo so perché ha detto questo, poi ha annunciato l’arrivo di Giusy Ferreri che non sento da novembre (cit). Canta MIELE, tipica canzone da Giusy Ferreri, con sonorità sudamericane in attachment, ma ...