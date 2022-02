“Gesto commovente”: l’Argentina applaude Dybala (Di mercoledì 2 febbraio 2022) l’Argentina è scesa poche ore fa in campo contro la Colombia: il tutto si è svolto a Cordoba e il Gesto di Dybala è stato commovente l’Argentina solamente poche ore fa ha affrontato a Cordoba la Colombia. I campioni del Sudamerica hanno vinto e si sono imposti grazie all’unico gol segnato da Lautaro Martinez. Ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è scesa poche ore fa in campo contro la Colombia: il tutto si è svolto a Cordoba e ildiè statosolamente poche ore fa ha affrontato a Cordoba la Colombia. I campioni del Sudamerica hanno vinto e si sono imposti grazie all’unico gol segnato da Lautaro Martinez. Ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? Gesto commovente da parte di #Dybala in #Argentina: il giocatore realizza il sogno di un bambino ?? - Marxtrixx : @DalumiMr @ostvest Ovviamente il commento è al@come è stato presentato. In gesto del genere per un qualsiasi proble… - MariaLa92025067 : RT @Animal_Genocide: Il commovente gesto d’amore fra due cani: Kaya si corica sulla tomba del suo compagno di giochi Gaspar e ci rimane una… - PaulaDeSimone74 : Il commovente gesto d'amore fra due cani: Kaya si corica sulla tomba del suo compagno di giochi Gaspar e ci rimane… - PatriziaMinelli : L'ho visto ieri sera, trattandosi di un fatto vero aumenta il significato della storia di Reza. Ho trovato molto co… -